Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi Barbentane-Apt | orari tv percorso favoriti Vingegaard vuole il tris

Oggi si corre la sesta tappa della Parigi-Nizza 2026, da Barbentane ad Apt. La corsa attraversa il sud della Francia, con partenza e arrivo programmati e orari definiti per la trasmissione televisiva. Tra i favoriti c’è il ciclista che cerca il suo terzo successo consecutivo in questa gara. La tappa rappresenta uno dei momenti chiave dell’edizione in corso.

La Parigi-Nizza 2026 è pronta a vivere domani la sua sesta tappa. Si entra infatti nella fase calda dell’ottantaquattresima edizione della corsa francese con le ultime tra frazioni decisive prima dell’arrivo sulla Costa Azzurra. Fino a questo momento il grande protagonista è stato Jonas Vingegaard, capace ieri di piazzare ieri la seconda vittoria consecutiva sull’arrivo di Colombier le Viuex. Scalpo importante per il danese che rifila distacchi importanti agli avversari ed allunga nella classifica generale. Ora il corridore della Visma Lease a Bike possiede un vantaggio di 3’22” da Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora Hansgrohe). Oggi si ritorna a salire con una frazione mossa soprattutto nel finale con due salite negli ultimi 30 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

