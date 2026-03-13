Parigi-Nizza 2026 colpo vincente di Tejada nella sesta tappa Vingegaard sempre leader

Nella sesta tappa della Parigi-Nizza 2026, Harold Tejada ha vinto con un attacco deciso, sorprendendo gli altri concorrenti. Il ciclista ha sfruttato un momento chiave della corsa e ha conquistato il traguardo davanti a tutti. Jonas Vingegaard si conferma ancora leader della classifica generale. La gara continua con i corridori pronti a sfidarsi nelle prossime tappe.

Con un colpo da finisseur, non propriamente nelle sue caratteristiche, Harold Tejada conquista la vittoria nella sesta tappa della Parigi-Nizza 2026. Il colombiano della XDS Astana Team si è imposto in solitaria sul traguardo di Apt, trovando l’attacco decisivo in discesa e poi riuscendo a resistere all’assalto degli inseguitori, con il francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers) che ha vinto la volata dei battuti. Dopo una primissima parte di tappa dove il gruppo non lascia andare via la fuga, finalmente riescono a prendere spazio quattro corridori prima della salita della Côte de Bonnieux: Josh Tarling (Ineos Grenadier), Igor Arrieta (UAE Team Emirates), Steff Cras (Soudal Quick-Step), e Arthur Kluckers (Tudor). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, colpo vincente di Tejada nella sesta tappa. Vingegaard sempre leader Articoli correlati Leggi anche: Parigi-Nizza, Vingegaard vince 4/a tappa ed è nuovo leader LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della... Contenuti utili per approfondire Parigi Nizza 2026 colpo vincente di... Temi più discussi: Parigi-Nizza, caduta per la maglia gialla Juan Ayuso: costretto al ritiro; Parigi-Nizza 2026, tutti i ritiri; Jonas Vingegaard imprendibile, tappa e maglia per il danese: rivivi l'attacco e l'arrivo sulla salita di Uchon; Ayuso a terra e colpo doppio per Vingegaard verso Nizza. Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Barbentane-Apt: orari, tv, percorso, favoriti. Vingegaard per il tris o sarà fuga?La Parigi-Nizza 2026 è pronta a vivere domani la sua sesta tappa. Si entra infatti nella fase calda dell'ottantaquattresima edizione della corsa francese ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it La Tappa 6 della Parigi-Nizza porta il gruppo da Barbentane ad Apt per 179 km su un percorso ondulato che può cambiare gli equilibri della gara Chi troverà il momento giusto per colpire - facebook.com facebook La Tappa 6 della Parigi-Nizza porta il gruppo da Barbentane ad Apt per 179 km su un percorso ondulato che può cambiare gli equilibri della gara Chi troverà il momento giusto per colpire #Ciclismo #ParigiNizza x.com