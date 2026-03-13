Teheran | esplosione in folla 1 morto e feriti durante

Durante una manifestazione per la Giornata di Quds a Teheran, un’esplosione ha provocato un morto e diversi feriti tra la folla presente. La sparatoria si è verificata in un momento di grande afflusso di persone, attirando l’attenzione sulla scena. Le autorità iraniane stanno indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli ufficiali sulle cause o sui responsabili.

Un’esplosione ha colpito Teheran, in Iran, durante una manifestazione per la Giornata di Quds a sostegno della Palestina. Le immagini diffuse sui social media mostrano fumo e distruzione sul luogo dell’incidente. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, almeno una persona è rimasta uccisa nell’attacco, mentre altre hanno riportato ferite. L’evento si è verificato oggi, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 17:44. L’impatto immediato sulla folla. La scena catturata dalle telecamere rivela un’atmosfera caotica immediatamente dopo il detonazione. Il fumo si innalza dalla zona dove la gente si era radunata per sostenere la causa palestinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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