Roma, 22 dicembre 2025 - Questa sera, poco prima delle 19, almeno nove persone sono rimaste ferite a Nunspeet, in Olanda, per un'auto che ha travolto la folla mentre partecipava a una parata di luci natalizie. "Nove persone sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente. Al momento non sembra esserci alcun intento doloso, ma stiamo ancora indagando", ha scritto la polizia su X. "Sappiamo che si tratta di un incidente grave con feriti multipli", ha confermato la polizia ai media. Le circostanze esatte non sono ancora chiare. Sul posto sono presenti diverse ambulanze, autopompe e unità di polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Olanda, auto sulla folla durante parata di Natale: 9 feriti

Leggi anche: Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni

Leggi anche: Auto sulla folla a una parata di Natale in Olanda: 9 feriti. La polizia: «Non sembra un attentato»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Smartphone, i modelli più attesi in uscita nel 2026. FOTO; Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, almeno 9 feriti; Per la casa del futuro in campo AI e gemelli.

Olanda, auto piomba sulla folla durante una parata natalizia: diversi feriti, tre in condizioni gravi - Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annu ... affaritaliani.it