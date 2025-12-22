Olanda auto sulla folla durante parata di Natale | 9 feriti
Roma, 22 dicembre 2025 - Questa sera, poco prima delle 19, almeno nove persone sono rimaste ferite a Nunspeet, in Olanda, per un'auto che ha travolto la folla mentre partecipava a una parata di luci natalizie. "Nove persone sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente. Al momento non sembra esserci alcun intento doloso, ma stiamo ancora indagando", ha scritto la polizia su X. "Sappiamo che si tratta di un incidente grave con feriti multipli", ha confermato la polizia ai media. Le circostanze esatte non sono ancora chiare. Sul posto sono presenti diverse ambulanze, autopompe e unità di polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
