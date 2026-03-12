Israele | ' Missili dall' Iran stop a luoghi culto a Gerusalemme' Ma posta un video di fine febbraio Netanyahu | ' Li stiamo schiacciando'

Da xml2.corriere.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l’esercito israeliano ha lanciato attacchi su larga scala a Teheran e ha colpito tre navi nello stretto di Hormuz. Un missile proveniente dall’Iran ha causato danni a una base israeliana in Iraq. Nel frattempo, il governo israeliano ha annunciato la chiusura di luoghi di culto a Gerusalemme, mentre il primo ministro ha affermato che le forze sono in fase di schiacciamento. Sono stati condivisi anche un video di fine febbraio e dichiarazioni di Netanyahu.

Colpita la nostra base in Iraq. L'Idf: attacchi su larga scala nella notte a Teheran. Colpite tre navi a Hormuz. Trump aumenta il conteggio, affondati 31 posamine di Teheran. Meloni riferisce in Parlamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

israele missili dall iran stop a luoghi culto a gerusalemme ma posta un video di fine febbraio netanyahu li stiamo schiacciando
© Xml2.corriere.it - Israele: 'Missili dall'Iran, stop a luoghi culto a Gerusalemme'. Ma posta un video di fine febbraio. Netanyahu: 'Li stiamo schiacciando'

Articoli correlati

Leggi anche: Israele: «L'Iran ci lancia missili, stop a luoghi culto a Gerusalemme». E posta un video, ma è di fine febbraio. Mojtaba: chiuso Hormuz 

Iran, Israele denuncia missili iraniani su Gerusalemme, ma pubblica un video vecchioIl ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video su X accusando l’Iran di aver lanciato missili contro Gerusalemme.

Approfondimenti e contenuti su Israele 'Missili dall'Iran stop a...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; I numeri di lanci di missili ci dicono come sta andando la guerra; Iran, alla scoperta delle 'città dei missili': la strategia (inutile) contro gli attacchi di Usa e Israele.

israele missili dall iranMissili dall'Iran verso la Turchia e Israele. Un sottomarino colpisce una nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti - MappaUn missile iraniano è stato intercettato prima che colpisse la Turchia . Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha detto all’omologo iraniano, Abbas Araghchi, che «qualsiasi azione che possa por ... gazzettadiparma.it

israele missili dall iranI numeri di lanci di missili ci dicono come sta andando la guerraIl numero di missili balistici lanciati dall'Iran contro Israele e il Golfo è in calo, ma questo potrebbe significare molte cose ... ilpost.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.