Israele | ' Missili dall' Iran stop a luoghi culto a Gerusalemme' Ma posta un video di fine febbraio Netanyahu | ' Li stiamo schiacciando'

Nella notte, l’esercito israeliano ha lanciato attacchi su larga scala a Teheran e ha colpito tre navi nello stretto di Hormuz. Un missile proveniente dall’Iran ha causato danni a una base israeliana in Iraq. Nel frattempo, il governo israeliano ha annunciato la chiusura di luoghi di culto a Gerusalemme, mentre il primo ministro ha affermato che le forze sono in fase di schiacciamento. Sono stati condivisi anche un video di fine febbraio e dichiarazioni di Netanyahu.