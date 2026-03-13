Teheran | Chiudere le basi Usa Netanyahu | li stiamo schiacciando Gli italiani lasciano l' Iraq | Khamenei resistenza e vendetta

In una serie di dichiarazioni provenienti da diverse parti, Teheran chiede la chiusura delle basi statunitensi, mentre il premier israeliano afferma che le forze israeliane stanno avanzando contro le minacce iraniane. Nel frattempo, gli italiani stanno lasciando l’Iraq e il leader di Teheran ha parlato di resistenza e vendetta. Israele accusa Teheran di aver lanciato missili e di voler interrompere le attività nei luoghi sacri di Gerusalemme, allegando un video datato a fine febbraio.

Decine di caccia dell'aeronautica israeliana hanno completato ampie missioni di attacco nell'Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore, colpendo oltre 200 obiettivi terroristici appartenenti alla Repubblica islamica. Secondo un portavoce dell'Idf, tra gli obiettivi figuravano lanciamissili balistici, sistemi di difesa e siti di produzione di armi. Nuovi proclami di vittoria sull'Iran dal presidente Donald Trump che smentisce il New Tork Times. Il quotidiano aveva affermato che Teheran sta adattando e migliorando le sue tattiche per contrastare le operazioni di Usa e Israele. «Stiamo distruggendo completamente il... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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