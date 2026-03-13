In un clima di tensione internazionale, Teheran ha chiesto la chiusura delle basi americane, mentre Netanyahu ha affermato di schiacciare le forze avversarie. Macron ha annunciato la morte di un soldato francese, e Khamenei ha parlato di resistenza e vendetta. Nel frattempo, Israele ha accusato Teheran di lanciare missili e ha deciso di interrompere le attività nei luoghi sacri di Gerusalemme, allegando un video datato a fine febbraio.

Decine di caccia dell'aeronautica israeliana hanno completato ampie missioni di attacco nell'Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore, colpendo oltre 200 obiettivi terroristici appartenenti alla Repubblica islamica. Secondo un portavoce dell'Idf, tra gli obiettivi figuravano lanciamissili balistici, sistemi di difesa e siti di produzione di armi. Nuovi proclami di vittoria sull'Iran dal presidente Donald Trump che smentisce il New Tork Times. Il quotidiano aveva affermato che Teheran sta adattando e migliorando le sue tattiche per contrastare le operazioni di Usa e Israele. «Stiamo distruggendo completamente il... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Teheran: «Chiudere basi Usa». Netanyahu: li stiamo schiacciando. Macron: ucciso soldato francese | Khamenei, resistenza e vendetta

Articoli correlati

Leggi anche: Teheran: «Chiudere le basi Usa». Netanyahu: li stiamo schiacciando. Gli italiani lasciano l'Iraq | Khamenei, resistenza e vendetta

Leggi anche: Teheran: «Chiudere le basi Usa». Netanyahu: li stiamo schiacciando. Gli italiani lasciano l'Iraq | Khamenei, resistenza e vendetta

Altri aggiornamenti su Teheran Chiudere basi Usa Netanyahu li...

Temi più discussi: Iran, Mojtaba Khamenei rompe il silenzio: Chiudere Hormuz e colpire basi Usa; Guerra Iran, Meloni e le basi: cosa fa l’Italia, il chiarimento; Iran, Trump potrebbe aver bisogno dell'Italia: dalle basi di Aviano e Sigonella alle munizioni. E 20 siti top-secret; Guerra fra Iran, Stati Uniti e Israele: le news di oggi, 12 marzo, tutti gli aggiornamenti.

Mojtaba Khamenei: lo Stretto di Hormuz resta chiuso, via le basi Usa dalla regioneRoma, 12 mar. (askanews) – Quattro giorni dopo la sua nomina a nuova Guida ... msn.com

Teheran, folla per Mojtaba Usa pronti a farlo fuoriLa lunga attesa per il primo discorso della nuova Guida Suprema, che non esce allo scoperto nel timore di essere subito eliminata ... msn.com

Non si mostra alla nazione, la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba #Khamenei, ma consegna il suo discorso alla televisione di Stato di #Teheran, che viene letto da una conduttrice. "Non ci ritireremo mai. Vendicheremo il sangue dei nostri martiri, vendich - facebook.com facebook

Teheran, Khamenei ferito ma salvo: ecco le condizioni per la tregua x.com