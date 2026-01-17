Al ' Seguenza' riscaldamento ko e aule al gelo Russo Pd | Impianto fermo per la mancanza di un certificato? Si faccia chiarezza

Al 'Seguenza' si registrano problemi di riscaldamento e aule fredde, con il Pd che chiede chiarimenti sulla possibile causa legata alla mancanza di un certificato. Dopo le riflessioni di Fratelli d’Italia, anche il Partito Democratico sottolinea l’esigenza di fare chiarezza sulla situazione degli impianti nelle scuole cittadine.

Dopo Fratelli d'Italia anche il Pd invoca chiarimenti sul malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento nelle scuole cittadine. Il consigliere Dem, Alessandro Russo, ha ricevuto in particolare diverse segnalazioni dagli studenti del “Seguenza” dove, in tutte le aule e a eccezione di qualche stanza degli uffici amministrativi, della presidenza e della sala professori, sarebbero non funzionanti tutti i caloriferi. "Le persone che mi hanno contattato - scrive Russo - riferiscono altresì che a richieste di informazioni agli organi dirigenti della scuola, l'impianto di riscaldamento delle aule non sarebbe attivo poiché asseritamente mancante di un non ben indentificato "certificato" che avrebbe dovuto essere rilasciato dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

