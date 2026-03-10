Arriva a Ranica il primo tram della T2 Bergamo-Villa d’Almè

Giovedì 12 marzo sera, il primo tram della linea T2 Bergamo-Villa d’Almè è arrivato al deposito Teb di Ranica. Il convoglio, prodotto dalla casa ceca Škoda, è stato trasportato dalla Repubblica Ceca e ora si trova nel deposito locale. Questo è il primo esemplare che entra in servizio sulla nuova linea.

IL NUOVO TRAM. Giovedì 12 marzo in serata l’arrivo al deposito Teb del primo convoglio Škoda partito dalla Repubblica Ceca. Il 24 marzo la presentazione ufficiale. È atteso nella serata di giovedì 12 marzo al deposito Teb di Ranica il primo tram destinato alla nuova linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè, salvo imprevisti durante il trasporto. Lo comunica la stessa Teb. Il nuovo convoglio Škoda ForCity Classic è partito nella serata di lunedì 9 marzo dagli stabilimenti Škoda Group di Pilsen, nella Repubblica Ceca, a bordo di una bisarca lunga circa 43 metri. L’arrivo del mezzo rappresenta un passaggio simbolico verso l’attivazione della seconda linea tranviaria della Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Arriva a Ranica il primo tram della T2 Bergamo-Villa d’Almè Articoli correlati Leggi anche: Partito il viaggio della fiamma olimpica a Bergamo: il via da Villa d’Almè. Mauro Pelucchi primo teodoforo Referendum giustizia, vandalizzati i manifesti per il “No” ad Almè, Paladina e Villa d’AlmèLa ferma condanna del Partito Democratico Bergamasco: “Manifesti rimessi per ben due volte. Contenuti utili per approfondire Arriva a Ranica il primo tram della T2... Arriva a Ranica il primo tram della T2 Bergamo-Villa d’AlmèIL NUOVO TRAM. Giovedì 12 marzo in serata l’arrivo al deposito Teb del primo convoglio Škoda partito dalla Repubblica Ceca. Il 24 marzo la presentazione ufficiale. Il nuovo veicolo Škoda ForCity ... ecodibergamo.it T2 Bergamo-Villa d'Almè, il tram lungo 33 metri in viaggio dalla Repubblica CecaNella serata di giovedì 12 marzo 2026, è previsto l'arrivo al deposito Teb di Ranica del primo tram della linea tranviaria T2 Bergamo – Villa d'Almè, salvo imprevisti durante il trasporto. Il nuovo ... bergamo.corriere.it