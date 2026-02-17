Teb in visita agli stabilimenti di Škoda | il primo tram della linea T2 in consegna a metà marzo

Teb ha visitato gli stabilimenti Škoda a Pilsen, in Repubblica Ceca, perché si sta preparando per ricevere il primo tram della linea T2 di Bergamo. La delegazione ha visto da vicino il nuovo modello Škoda ForCity Classic, che dovrebbe arrivare a metà marzo. Questo tram sarà il primo a circolare sulla linea che collegherà Bergamo a Villa d’Almè, con l’obiettivo di mettere in servizio il mezzo entro l’estate 2026.

Una delegazione di Teb (Tramvie Elettriche Bergamasche) si è recata in visita ufficiale negli stabilimenti Škoda Group a Pilsen, in Repubblica Ceca, dove è stato presentato il primo tram Škoda ForCity Classic, progettato per la nuova linea tramviaria T2 Bergamo – Villa d’Almè, il cui avvio del servizio è previsto entro la fine dell’estate 2026. Nel corso della visita, i rappresentanti di Teb e di Mm Spa (direzione lavori della T2) accompagnati da Olesea Lachi, amministratore delegato di Škoda Group Italia, e da Zdenek Svata, direttore operativo e membro esecutivo di?Škoda Group, hanno potuto conoscere lo stato di avanzamento della produzione dei nuovi mezzi destinati alla nuova linea tramviaria bergamasca, visitare gli impianti e assistere alla presentazione del primo veicolo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Teb, cantiere linea T2: avanza la posa dei binari, nuove modifiche alla viabilitàTeb, l’impresa incaricata dei lavori, ha iniziato la posa dei binari lungo la linea T2 a Bergamo, portando a nuove modifiche alla viabilità che dureranno ancora alcune settimane. Fondi per il funzionamento della Teb T2, Avs porta il caso in Parlamento: “Servono risposte chiare”Avs ha portato il caso della Teb T2 in Parlamento, evidenziando le criticità che minacciano la piena operatività di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità sostenibile della provincia di Bergamo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. TEB in visita presso Škoda Group a Pilsen in Repubblica Ceca. Presentato primo tram in consegna a metà marzo 2026(FERPRESS) – Bergamo, 17 FEB – Una delegazione del management di TEB Tramvie Elettriche Bergamasche si è recata in visita ufficiale presso gli stabilimenti Škoda Group a Pilsen, in Repubblica Ceca, do ... ferpress.it Venerdi 23 Gennaio il Lions Club Bondeno ha ricevuto la visita del Governatore del Distretto 108 Tb Teresa Filippini accompagnata dal suo staff. Il Presidente Alessandro Battelli ha relazionato sulle attività del club con particolare riguardo ai numerosi Service facebook