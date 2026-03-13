Tavola MoS | è il nuovo ristorante gourmet ai piedi della Rocca di Lonato

La Rocca di Lonato del Garda si prepara ad accogliere un nuovo ristorante gourmet chiamato Tavola MoS, situato ai piedi della fortezza. Il progetto mira a valorizzare gli spazi di accoglienza del complesso monumentale, segnando un passo significativo nel rilancio della zona. La struttura apre le sue porte in vista della prossima stagione, offrendo un punto di riferimento gastronomico.

La Rocca di Lonato del Garda si prepara alla nuova stagione con un progetto di rilancio dei propri spazi di accoglienza che segna un passaggio importante nella valorizzazione del complesso monumentale. Il primo segno concreto di questa nuova fase è l’apertura di Tavola MoS, il ristorante ospitato ai piedi della Rocca, nato per integrare l’esperienza di visita con una proposta gastronomica coerente con il valore storico e culturale del luogo. Tavola MoS nasce in un contesto di rinnovata vitalità che interessa l’area della Rocca di Lonato, oggi al centro di un più ampio progetto di valorizzazione promosso dalla Fondazione Ugo Da Como. Un percorso volto a rafforzarne il ruolo di custode del patrimonio culturale e, al tempo stesso, di spazio vivo e contemporaneo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

