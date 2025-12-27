Montalbano | la storica casa diventa un ristorante gourmet

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famosa casa di Montalbano nel ragusano adesso diventerà un ristorante gourmet, curato dallo chef Micieli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

montalbano la storica casa diventa un ristorante gourmet

© Ildifforme.it - Montalbano: la storica casa diventa un ristorante gourmet

Leggi anche: Il Jaiss diventa un ristorante. Cucina orientale al posto della storica discoteca

Leggi anche: L ombardia, guida gourmet: Cracco, il ritorno fra i più grandi ma La Madia è “ristorante dell’anno”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

'La mia casa di Montalbano', torna in libreria per Camilleri 100 - 00) Torna in libreria per il centenario della nascita di Andrea Camilleri, il 6 settembre 1925, 'La mia casa di ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.