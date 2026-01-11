Malattie rare Francesca racconta la storia di sua figlia Sofia | La mia bambina dagli occhi belli
Francesca condivide la storia di sua figlia Sofia, affetta dalla Sindrome di Rett, una malattia rara che colpisce principalmente le bambine. Questa condizione, caratterizzata da un progressivo deterioramento delle capacità acquisite, rappresenta una sfida quotidiana per le famiglie coinvolte. In questo racconto, si approfondisce l’esperienza di una madre nel vivere con questa malattia e nel sostenere la propria bambina.
Si chiama Sindrome di Rett, la malattia rara che colpisce quasi esclusivamente le femmine, come è successo a Sofia, compromettendo progressivamente le abilità acquisite. Per questo, vengono chiamate «bambine dagli occhi belli». Le parole di Francesca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
