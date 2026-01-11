Malattie rare Francesca racconta la storia di sua figlia Sofia | La mia bambina dagli occhi belli

Da vanityfair.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca condivide la storia di sua figlia Sofia, affetta dalla Sindrome di Rett, una malattia rara che colpisce principalmente le bambine. Questa condizione, caratterizzata da un progressivo deterioramento delle capacità acquisite, rappresenta una sfida quotidiana per le famiglie coinvolte. In questo racconto, si approfondisce l’esperienza di una madre nel vivere con questa malattia e nel sostenere la propria bambina.

Si chiama Sindrome di Rett, la malattia rara che colpisce quasi esclusivamente le femmine, come è successo a Sofia, compromettendo progressivamente le abilità acquisite. Per questo, vengono chiamate «bambine dagli occhi belli». Le parole di Francesca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

malattie rare francesca racconta la storia di sua figlia sofia la mia bambina dagli occhi belli

© Vanityfair.it - Malattie rare, Francesca racconta la storia di sua figlia Sofia: «La mia bambina dagli occhi belli»

Leggi anche: Bambina di 8 anni prelevata da scuola e portata via dalla sua mamma: «Ridatemi mia figlia, non la vedo da 9 mesi»

Leggi anche: Malattie rare della retina e degenerazione maculare, così la terapia genica cambierà le cure per gli occhi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

malattie rare francesca raccontaLa cura come fatto sociale: AIP racconta la comunità invisibile delle malattie rare - La cura non è solo un atto medico, ma un ecosistema fatto di relazioni, gesti quotidiani e reti di sostegno. osservatoriomalattierare.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.