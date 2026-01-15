Salerno e la sua storia millenaria | parte il progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori

È in avvio il progetto “Salerno e la sua storia millenaria”, rivolto agli studenti delle scuole superiori. L'iniziativa mira a valorizzare la memoria storica della città, promuovendo la conoscenza del suo patrimonio culturale come elemento fondamentale per il percorso di crescita culturale e civile delle giovani generazioni. Un’opportunità per approfondire le radici storiche di Salerno e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Valorizzare la memoria storica come strumento di crescita culturale e civile delle nuove generazioni. È questo l'obiettivo del progetto didattico "Salerno e la sua storia millenaria. Una terra, uno Stato, un modello insegnato al mondo occidentale", presentato ufficialmente nella mattinata di ieri.

