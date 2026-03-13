Tassi usurari fino al 120% annuo obbligo di dimora per un indagato

Un’indagine nella provincia di Caserta ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di una persona indagata per aver concesso prestiti a tassi usurari fino al 120% annuo. Sono stati identificati episodi di prestiti con interessi illegali e sono state adottate misure restrittive nei confronti dell’indagato. La vicenda riguarda attività di usura che coinvolgono tassi elevati e pratiche illegali.

Indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dopo la denuncia di una vittima Le indagini sono state avviate dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise dopo la denuncia presentata da una delle presunte vittime. Gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato una serie di accertamenti che hanno incluso verifiche bancarie e raccolta di testimonianze. Gli accertamenti investigativi hanno riguardato episodi che si sarebbero protratti fino al 2024. Come precisato dalla Procura, il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’indagato deve pertanto considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Usura nel Casertano, obbligo di dimora per un indagato a MarcianiseIndagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: contestati prestiti usurari con interessi fino al 120% annuo... «Tassi usurari»: banca condannata anche in appello, dovrà restituire oltre 11mila euro a un cliente salentinoÈ un «prestito usurario», quello praticato da Findomestic Banca nei confronti di un cliente salentino che nel 2008 aveva chiesto un finanziamento di... Contenuti e approfondimenti su Tassi usurari Temi più discussi: USURA - Tassi d’interesse fino al 48%, agli arresti due coniugi; Prestiti a tassi usurari. Resta in carcere il 55enne incastrato da un imprenditore; Tassi usurari fino all'800 %, arrestato un pregiudicato del Brindisino; VIDEO | I prestiti, le minacce e gli interessi alle stelle: l'usuraio arrestato in flagranza. Tassi usurari fino al 120% annuo, obbligo di dimora per un indagatoUn’indagine su presunte attività di usura nella provincia di Caserta ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di una persona ritenuta gravemente indiziata di aver concesso ... casertanews.it Usura fino al 120% nel casertano: scatta l’obbligo di dimora per un sospettatoCASERTA – I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito questa mattina un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di u ... casertace.net Prestiti con tassi di interesse del 300%, quattro arresti per usura Avrebbe erogato un prestito, pretendendo la corresponsione di interessi e ulteriori vantaggi usurari fino alla restituzione della somma ricevuta, con pattuizione di un tasso annuo pari al 300% circ - facebook.com facebook MACERATA - Oggi la convalida al carcere di Montacuto. L'uomo: «Non c’erano tassi usurai. Con lui ci conoscevamo da tanti anni». Per... x.com