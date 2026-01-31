La banca è stata condannata anche in appello a restituire oltre 11mila euro a un cliente salentino. Nel 2008, la banca aveva concesso un prestito di 60mila euro, ma i tassi applicati sono stati giudicati usurari. La sentenza conferma la posizione dei giudici, che hanno stabilito che il cliente è stato vittima di pratiche illegali.

È un «prestito usurario», quello praticato da Findomestic Banca nei confronti di un cliente salentino che nel 2008 aveva chiesto un finanziamento di 60mila euro. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Lecce con la sentenza, pubblicata nei giorni scorsi, che ha confermato il pronunciamento di primo grado. Il malcapitato avrebbe dovuto restituire l’importo ricevuto in dieci anni, versando rate mensile pari a 950 euro ciascuna. La banca quindi avrebbe ottenuto quasi il doppio del denaro prestato. Il beneficiario del finanziamento ha onorato l’impegno assunto fino al 2014, versando complessivamente circa 71. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «Tassi usurari»: banca condannata anche in appello, dovrà restituire oltre 11mila euro a un cliente salentino

