Perugia pronta a sostenere i percorsi socio-sanitari per persone fragili tramite l' assistenza con gli animali
Perugia ha deciso di rafforzare i servizi per le persone fragili con un nuovo progetto di interventi assistiti con gli animali. La città punta a coinvolgere più volontari e strutture per offrire supporto concreto a chi ha bisogno di cure socio-sanitarie. L’obiettivo è usare gli animali come strumenti di aiuto, migliorando la qualità di vita dei pazienti e creando un ponte tra terapia e compagnia. Il progetto partirà a breve e coinvolgerà diverse aree della città, con l’intento di portare benefici tangibili a chi si trova in difficoltà.
L'acronimo è IAA, il nome per esteso (che già rende bene l'idea) è Interventi Assistiti con gli Animali (l'equivalente, ma con un orizzonte più allargato, della pet-therapy). Una nuova strada che rappresenta un'opportunità di lavoro - con richieste crescenti - nell'ambito del sostegno alle persone fragili e, allo stesso tempo, un metodo di cura alternativo rispetto ai classici protocolli sanitari che permetterebbe un'integrazione tra operatori sanitari e operatori sociali, finalizzata all'inclusione e al miglioramento psico-fisico degli individui. In Umbria, il primo mattone per costruire una vera rete socio-sanitaria IAA è l’impresa sociale Baldo&Riccia, primo centro autorizzato, che ha organizzato un incontro dedicato agli Interventi Assistiti con Animali, rivolto principalmente alle associazioni del territorio che promuovono attività culturali, educative e sociali e agli operatori e professionisti interessati a comprendere il nuovo settore e la possibilità di diventare parte integrante dei propri progetti formativi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
L'Unipg e la Fise sostengono l'assistenza persone fragili con gli animali: i risultati. Appello alle istituzioni
Cittadini fragili o con disabilità, nel 2025 sono state 57 le persone inserite in percorsi formativi e tirocini
Nel 2025, 57 cittadini fragili o con disabilità hanno partecipato a percorsi formativi e tirocini, evidenziando l’impegno per l’inclusione e il supporto alle persone in situazione di vulnerabilità.
