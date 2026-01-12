Task force di aiuti al Palapalestre Pronti ad accogliere 80 persone | Al grattacielo abbiamo lasciato tutto

Al Palapalestre di via Tumiati, ieri pomeriggio, è stata allestita una task force di aiuti per accogliere 80 persone. Brandine e coperte sono state disposte in modo ordinato sul campo da basket, pronti per offrire un primo conforto agli sfollati. Un esempio di pronta risposta e organizzazione in risposta a un'emergenza, dimostrando l'impegno della comunità nel garantire supporto e assistenza.

Brandine e coperte disseminate in modo ordinato sul campo da basket. Al Palapalestre di via Tumiati, ieri, intorno alle 15, era già tutto pronto per accogliere gli sfollati. In prima linea, l'assessore alla Sicurezza Cristina Coletti intenta a coordinare affinché arrivassero asciugamani, spazzolini e tutto l'occorrente. Sulla porta dell'impianto, i volontari della protezione civile e dell'associazione carabinieri in attesa delle persone costrette a lasciare i loro alloggi, senza guardarsi indietro. All'interno c'era un tepore accogliente e le brandine, collocate su quello che fino a poche ore fa, era un campo da basket.

