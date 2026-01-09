I sindaci piacentini non hanno firmato il nostro appello per gli Stati Uniti d' Europa

Il Movimento Federalista Europeo di Piacenza ha apprezzato la partecipazione alla marcia della pace del 3 gennaio, a cui hanno aderito numerose associazioni e il Comune di Piacenza. Tuttavia, i sindaci piacentini non hanno firmato il nostro appello a favore degli Stati Uniti d’Europa. Questa scelta evidenzia una differenza di posizioni sul percorso verso un’Unione più unitaria e integrata, tema centrale nel nostro impegno per una maggiore coesione europea.

«Il Movimento Federalista Europeo, sezione di Piacenza, ha visto con piacere la marcia della pace che si è svolta nel pomeriggio del 3 gennaio e a cui, secondo le notizie di stampa, hanno partecipato 200 persone ed aderito decine di associazioni e anche il Comune di Piacenza in persona del.

