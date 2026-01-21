tarlo asiatico alberi malati da rimuovere

A Montegiorgio è iniziato il piano di rimozione degli alberi colpiti dal tarlo asiatico (Anoplophora chinensis). Questo coleottero proveniente dall’Asia, probabilmente introdotto tramite imballaggi, sta causando danni alla flora locale nella media Valtenna. L’intervento mira a contenere la diffusione della specie infestante e a tutelare gli ecosistemi forestali della zona.

Parte anche a Montegiorgio il piano di rimozione degli alberi colpiti dal tarlo asiatico (nome scientifico Anoplophora chinensi), specie di coleottero giunto dall’estremo oriente, probabilmente attraverso gli imballaggi delle merci, che sta imperversando nella media Valtenna e danneggiando la flora locale. Questo insetto infatti, attacca le piante latifoglie provocandone il progressivo indebolimento fino alla morte, condizione che rende appunto gli alberi fragili con possibilità di caduta di rami e poggio ancora degli alberi stessi. L’infestazione di questo insetto purtroppo è iniziata nel 2013 un una zona di territorio ristretta fra Montegiorgio e Magliano di Tenna, ma trovando un ambiente favorevole l’insetto ha iniziato a propagarsi in diversi comuni della media Valtenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tarlo asiatico, abbattuti 40 alberiA Servigliano, nelle Marche, è iniziata la fase di abbattimento degli alberi infetti dal tarlo asiatico, Anoplophora glabripennis.

