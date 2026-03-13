Tariffa puntuale l' allarme di Confcommercio | Costi raddoppiati per alcune aziende Ma nei comuni vicini non è così

Confcommercio Ravenna ha scritto una lettera al sindaco Barattoni per segnalare un aumento dei costi legato all’implementazione della Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) per la gestione dei rifiuti. Secondo il presidente Mauro Mambelli, alcune aziende hanno visto raddoppiare le spese, mentre nei comuni limitrofi questa situazione non si verifica. La comunicazione mette in evidenza le criticità legate all’introduzione della nuova tariffa.

Il presidente Mambelli: "Per un ristorante la tariffa applicata a Cesena è pari a 10 euro al metro quadro, mentre a Ravenna raggiunge 20 euro". L'associazione chiede un confronto con Comune ed Hera In particolare il presidente dell'associazione di categoria dà voce ad alcune segnalazioni da parte di imprese ravennati che riferiscono di "aumenti estremamente rilevanti, che in alcuni casi arrivano ad avvicinarsi anche al +100% rispetto alle tariffe precedenti. Incrementi di questa portata risultano difficilmente sostenibili per molte attività economiche, in particolare per quelle del settore della ristorazione, dei pubblici esercizi e del commercio, già sottoposte a forti pressioni legate all’aumento generalizzato dei costi di gestione". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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