Tari quanti Comuni sono senza | come cambia la bolletta dei rifiuti con la tariffa puntuale

Dal 1° gennaio, 39 comuni dell’Emilia-Romagna hanno adottato la tariffa puntuale per i rifiuti, sostituendo gradualmente il sistema Tari tradizionale. Attualmente, questa modalità di tariffazione è in vigore in 106 dei 171 comuni che prevedono una forma di tariffa puntuale. La modifica influisce sulla bolletta, rendendo più precisa la valutazione dei costi in base alla quantità di rifiuti prodotti da ogni utenza.

Dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo sistema di tariffa corrispettiva puntuale in 39 comuni dell’Emilia-Romagna: si tratta del sistema che gradualmente sta sostituendo la vecchia bolletta Tari, e che è già realtà in 106 comuni, sul totale di 171 in cui è in vigore un qualche tipo di tariffazione puntuale. Dal quartier generale della Regione e da quello di Hera la Tcp viene indicata come il segreto della ‘remuntada’ che ha consentito all’Emilia-Romagna di scalzare il Veneto dal primo posto della classifica delle regioni italiane per percentuale di raccolta differenziata. Il 78,9% dei rifiuti prodotti dagli emiliano-romagnoli viene infatti differenziato (le Marche sono al settimo posto, con il 71,8%), con punte superiori all’80% a Ravenna, Forlì-Cesena, Modena e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

