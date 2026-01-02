Rifiuti nel 2026 stop alla Tari in diversi Comuni Arriva la ‘tariffa puntuale’ | cosa cambia e come risparmiare

A partire dal 2026, in diversi Comuni italiani si passerà dalla Tari, tassa basata su parametri fissi, alla nuova tariffa puntuale, chiamata Tcp o Tarip. Questa modifica introduce un sistema che calcola l’importo in base alla quantità effettivamente conferita di rifiuti indifferenziati. Di seguito, spieghiamo cosa cambia e come è possibile risparmiare con questa nuova modalità di pagamento.

Roma, 2 gennaio 2026 – In diversi Comuni, da un capo all’altro dell’Italia, l’avvio del nuovo anno è coinciso con l’ abbandono della Tari – acronimo di ‘Tassa di gestione rifiuti’, basata su parametri fissi come superficie dell’abitazione e numero di occupanti – e l’adozione della Tcp o Tarip, acronimo di ‘tariffa corrispettiva puntuale’, che tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito. Sarà finalmente riconosciuto l’impegno dei cittadini più virtuosi? Sembra proprio di sì: l’adozione della tariffa puntuale, infatti, promette di trasformare una delle imposte più contestate di sempre in un sistema potenzialmente vantaggioso per i comportamenti più attenti all’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

