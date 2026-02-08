Sicilia più sicura | rimpatriato omicida mauriziano dopo anni di carcere Espulso anche un nigeriano con precedenti

La Sicilia fa un altro passo nella lotta contro la criminalità. Questa volta è stato rimpatriato un uomo condannato per omicidio e occultamento di cadavere. Dopo anni di carcere, l’uomo mauriziano è stato espulso dal territorio italiano. Non è il solo: un nigeriano con precedenti è stato anch’egli rimandato nel suo paese. La polizia punta a mantenere più sicuro il territorio, rafforzando le operazioni di identificazione e allontanamento di chi rappresenta un rischio.

Il rimpatrio di un uomo condannato per omicidio e occultamento di cadavere segna un punto fermo nella lotta alla criminalità e nell’applicazione delle normative sull’immigrazione in Sicilia. Un cittadino mauriziano, la cui identità non è stata resa nota, ha lasciato il territorio nazionale nelle scorse ore, al termine di una detenzione che ha seguito una condanna definitiva per reati gravissimi commessi a Catania. L’espulsione, eseguita dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della questura di Siracusa, rappresenta l’esito di un iter giudiziario complesso e sottolinea l’efficacia dei meccanismi di controllo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

