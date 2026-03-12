Il Tar ha deciso di bloccare l’uso dell’intelligenza artificiale nei concorsi pubblici, stabilendo che la “riserva di umanità” deve essere mantenuta. Un insegnante ha perso un posto in un concorso dopo aver selezionato la casella sbagliata nel modulo online, poiché l’algoritmo non ha riconosciuto la sua richiesta di riserva. La decisione riguarda la tutela delle specificità umane nelle procedure di selezione.

Un prof perde il posto in un concorso, per aver spuntato la casella sbagliata nel modulo online. L’algoritmo, infatti, non gli riconosce la riserva dei posti. Ma il giudice interviene e stabilisce un principio importante: nelle procedure digitalizzate delle selezioni pubbliche deve sempre restare una “riserva di umanità”. Una fresca decisione della magistratura segna un passaggio chiave nel rapporto tra tecnologia e pubblica amministrazione. Il Tar Lazio con la sentenza 18952026 ha, infatti, chiarito che l’uso di sistemi informatici e algoritmi, nei concorsi, non può trasformarsi in una delega totale delle decisioni alla macchina. L’appena citata riserva è il controllo umano concreto, in grado di correggere errori meramente formali e interpretare correttamente la volontà dei candidati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Concorsi pubblici, il Tar ferma l'intelligenza artificiale: sì alla "riserva di umanità"

