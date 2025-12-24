Concorsi pubblici bonus punti per neolaureati | il Tar Lazio conferma

Oggi i concorsi pubblici stanno vivendo una fase di profondo rinnovamento. Aumento dei bandi, cambiamenti normativi, digitalizzazione, e nuovi obiettivi per rendere il reclutamento più moderno ed efficace, sono alcuni dei fattori che hanno reso queste selezioni molto diverse dal passato. E le novità non arrivano soltanto a livello normativo, ma anche su quello giurisprudenziale. Infatti, come chiarito dalla Sezione IV ter Tar Lazio, nella sentenza n. 15825 di quest’anno, i neo-laureati possono ora contare su un punteggio extra nelle graduatorie dei concorsi pubblici. C’è però una condizione da rispettare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorsi pubblici, bonus punti per neolaureati: il Tar Lazio conferma Leggi anche: Conferma insegnante di sostegno su scelta della famiglia: TAR Lazio deciderà il 6 maggio 2026 Leggi anche: Nuovi concorsi per i posti pubblici Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Concorso Dirigente INPS Bolzano 2025: Come prepararsi (profilo amministrativo di II Fascia); Medicina 2025-26, pubblicato il decreto: graduatorie in 9 fasce e scadenze immediate. Entro il 27 dicembre l’accettazione dei voti. Ecco cosa fare; Concorso Ministero della Cultura, bando per 577 laureati a tempo indeterminato; Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2025 da 653 posti: Esiti pubblicati e Visualizzazione atti. Concorsi pubblici, bonus punti per neolaureati: il Tar Lazio conferma - Selezioni PA, raddoppiare il punteggio del titolo di laurea è legale. quifinanza.it

Svolta per chi fa volontariato: più punti nei concorsi e competenze riconosciute anche per lavoro e università - Dal 2026 il volontariato vale come formazione: crediti per lavoro e università e priorità nei concorsi pubblici per chi svolge almeno 60 ore. greenme.it

Sicilia, dirigenti psicologi: da oltre dieci anni senza concorsi pubblici ordinari - facebook.com facebook

Pubblicati due concorsi pubblici per complessivi 100 posti a tempo pieno e indeterminato: 54 Ricercatori di III livello 46 Tecnologi di III livello Domande online tramite il portale inPA Tutte le informazioni: istat.it/amministrazion… #Istat #LavorainIstat x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.