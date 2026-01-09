Giallo di Taleggio l’autopsia non scioglie i dubbi | resta aperta l’ipotesi della caduta

L’autopsia sul corpo di Hassan Matried, avvenuta il 9 gennaio a Bergamo, non ha fornito risposte definitive sulle cause del decesso. Nonostante gli esami, resta aperta l’ipotesi di una caduta come possibile causa, mantenendo irrisolti alcuni aspetti dell’accaduto. La vicenda continua a suscitare attenzione e a sollevare dubbi sulla dinamica dei fatti.

Bergamo. L’autopsia eseguita venerdì 9 gennaio sul corpo di Hassan Matried non è bastata a chiarire definitivamente le cause della morte. Il 43enne egiziano era stato trovato senza vita, nascosto sotto delle coperte in una piazzola della Val Taleggio. Le fratture e le lesioni riscontrate – con particolare attenzione ai traumi cranici – potrebbero essere compatibili anche con una caduta accidentale, secondo quanto rilevato dal primario di Medicina legale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, Matteo Marchesi. Un dato che lascia aperte diverse ipotesi investigative, compresa quella sostenuta dalla Procura: Matried sarebbe stato ucciso da Nouri Hedhili, artigiano tunisino di 53 anni, incensurato e padre di tre figlie, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Giallo di taleggio, l’autopsia non scioglie i dubbi: resta aperta anche l’ipotesi della caduta Leggi anche: Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giallo di taleggio, l’autopsia non scioglie i dubbi: resta aperta anche l’ipotesi della caduta - Non è bastata a sciogliere i dubbi l’autopsia eseguita venerdì 9 gennaio sul corpo di Hassan Matried, il 43enne egiziano trovato senza vita a ... bergamonews.it

