Taekwondo Fiamme Oro di Brindisi | splendido bronzo per Noemi Cazzato

Durante il campionato italiano junior, la Sezione giovanile delle Fiamme Oro Taekwondo Brindisi ha ottenuto un bronzo con Noemi Cazzato nella categoria -52 kg. La giovane atleta ha portato a casa il premio durante la trasferta, che si è svolta sotto la guida del maestro Massimiliano Martina. La competizione ha visto protagonisti diversi giovani talenti del taekwondo italiano.

La trasferta al campionato italiano junior regala alla Sezione giovanile delle Fiamme Oro Taekwondo Brindisi, diretta dal maestro Massimiliano Martina, una splendida medaglia di bronzo, conquistata da Noemi Cazzato nella categoria -52 kg. Noemi disputa tre incontri di alto livello, arrendendosi solo in semifinale contro la detentrice del titolo. Una prestazione di grande maturità per un’atleta che, dopo aver vinto titolo Italiano e Coppa Italia nei Cadetti, ha vestito i colori della nazionale ai mondiali e agli europei cadetti. Un plauso va rivolto anche agli altri quattro atleti che hanno affrontato con coraggio e determinazione un campionato dove si incontrano i migliori talenti della Penisola: Rampino Diego; Savietti Samira; Pietrantonio Maria Pia; Martina Giorgia. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Taekwondo, internazionale Insubria Cup: sei medaglie per le Fiamme Oro di BrindisiSul gradino più alto del podio sono saliti Caforio Elizabeth e De Santis Leonardo, autori di percorsi impeccabili che hanno consentito loro di...

Taekwondo, campionati interregionali: i ragazzi delle Fiamme Oro fanno incetta di medagliereTre ori, tre argenti e tre bronzi conquistati dagli atleti del gruppo sportivo della Polizia di StatoLa Sezione giovanile delle Fiamme Oro ha...

Aggiornamenti e notizie su Taekwondo Fiamme Oro di Brindisi...

Temi più discussi: LA CAMPIONESSA DI PARA CLIMBING, LUCIA CAPOVILLA, ENTRA NELLE FIAMME ORO; Paralimpiadi 2026: Fiamme oro nell'Olimpo con l'argento di Renè De Silvestro; Polizia di Stato e CONI insieme per promuovere lo sport; Leadership sportiva e parità, il confronto alla Parthenope Women’s Week.

Taekwondo, internazionale Insubria Cup: sei medaglie per le Fiamme Oro di BrindisiGrande risultato per i ragazzi del gruppo giovanile della Polizia di stato, allenati dal maestro Massimiliano Martina ... brindisireport.it

Fencing For All, trionfo per il team Fiamme Oro nella tappa di RomaROMA (ITALPRESS) - È il team delle Fiamme Oro a vincere la prima tappa di Fencing For All, il nuovo circuito di spada a squadre miste che unisce atl ... italpress.com

Prima medaglia di marca #Fiammeoro ai Giochi invernali paralimpici di #MilanoCortina2026 grazie al poliziotto tecnico Renè De Silvestro. L’azzurro ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nella specialità combinata alpina, categoria sitting. Si tratta - facebook.com facebook