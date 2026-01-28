Selfie choc dopo l’omicidio a Villa Padovana | la Procura chiede l’ergastolo per Giacomo Friso

La Procura di Padova ha chiesto l’ergastolo per Giacomo Friso, accusato di aver ucciso Michael Boschetto a Villa Padovana. L’omicidio si è svolto tra la notte del 26 e il 27 aprile, quando Friso ha colpito l’amico d’infanzia con quattro coltellate. Dopo il fatto, Friso avrebbe pubblicato un selfie choc sui social, lasciando sgomenti amici e vicini di casa. La vicenda ha scosso la comunità, che ora attende il processo.

Un omicidio agghiacciante a Villa Padovana. La Procura della Repubblica di Padova ha chiesto l'ergastolo per Giacomo Friso, 35 anni, accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto, 31 anni, nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2024. A rendere il caso ancor più inquietante è il gesto successivo: Friso si scattò un selfie con lo smartphone della vittima, immagine che fu trovata solo successivamente dal padre di Boschetto. La dinamica del delitto e il selfie che ha scioccato tutti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressione avvenne all'alba, al termine di una lite tra i due amici.

