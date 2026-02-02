Ancora un tentato furto con esplosivo a Catania | preso di mira un negozio di abbigliamento

Questa notte ancora un tentativo di furto a Catania con un ordigno esplosivo. I ladri hanno preso di mira un negozio di abbigliamento, ma sono stati fermati prima di riuscire nel loro piano. L’esplosivo, come spesso succede, sembra essere diventato la loro arma preferita. La polizia sta indagando per capire se ci siano collegamenti con altri colpi recenti in città.

La porta blindata ed il vetro "a prova di bomba" hanno retto il colpo, impedendo ai malviventi l'accesso ai locali. Sul posto la polizia L'esplosivo sembra ormai essere di gran voga tra i ladri catanesi, che stanno mettendo a segno una lunga serie di colpi tra uffici postali e negozi di Catania e provincia, piazzando ordigni nel cuore della notte. Questa volta è toccato al negozio di abbigliamento e articoli sportivi Windsurf Center di via Vittorio Emanuele Orlando 54, a pochi passi dal tribunale e dal comando provinciale dei carabinieri. La porta blindata ed il vetro "a prova di bomba" hanno retto il colpo, impedendo l'accesso ai locali.

