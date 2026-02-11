Preso dopo il furto all’interno di un negozio di abbigliamento

I carabinieri di Pontasserchio hanno catturato nel pomeriggio di ieri un giovane straniero di 21 anni. Era stato sorpreso a rubare nel negozio di abbigliamento la sera prima. Il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato.

PISA – Nel pomeriggio dello scorso 9 febbraio, i carabinieri della stazione di Pontasserchio hanno arrestato un giovane straniero di 21 anni, per furto aggravato all’interno di un negozio di abbigliamento. L’intervento e? scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 Nue. I carabinieri sono prontamente intervenuti in un noto punto vendita in Corso Italia, dove poco prima il soggetto era stato sorpreso a sottrarre diversi capi di vestiario. Il tempestivo coordinamento tra il personale della vigilanza privata del negozio e l’immediato arrivo della pattuglia ha permesso di bloccare il giovane prima che potesse dileguarsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

