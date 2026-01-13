Apple sceglie il rivale Google per sviluppare la sua IA Cosa cambierà adesso

Apple ha annunciato una nuova collaborazione con Google per lo sviluppo della sua intelligenza artificiale. Questa partnership, di durata pluriennale, rappresenta un passo importante nel settore tecnologico. Analizziamo quali potrebbero essere le implicazioni di questa alleanza e come potrebbe influenzare il panorama dell'innovazione digitale.

La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Apple e Google hanno siglato una collaborazione pluriennale destinata a lasciare il segno. I prossimi Apple Foundation Models, cioè i modelli alla base di Apple Intelligence, saranno costruiti sull’infrastruttura e sui modelli di Google Gemini. Un accordo che arriva nel momento in cui l’intelligenza artificiale generativa diventa il vero campo di battaglia tra le piattaforme consumer. Quanta energia consuma Gemini AI? Lo studio di Google è sorprendente Gemini diventa il motore ‘sotto il cofano’ di Apple Intelligence. Secondo l’intesa, i modelli Gemini costituiranno l’ossatura tecnica delle future funzioni di Apple Intelligence su iPhone, iPad e Mac. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

