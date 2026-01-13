Apple sceglie il rivale Google per sviluppare la sua IA Cosa cambierà adesso
Apple ha annunciato una nuova collaborazione con Google per lo sviluppo della sua intelligenza artificiale. Questa partnership, di durata pluriennale, rappresenta un passo importante nel settore tecnologico. Analizziamo quali potrebbero essere le implicazioni di questa alleanza e come potrebbe influenzare il panorama dell'innovazione digitale.
La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Apple e Google hanno siglato una collaborazione pluriennale destinata a lasciare il segno. I prossimi Apple Foundation Models, cioè i modelli alla base di Apple Intelligence, saranno costruiti sull’infrastruttura e sui modelli di Google Gemini. Un accordo che arriva nel momento in cui l’intelligenza artificiale generativa diventa il vero campo di battaglia tra le piattaforme consumer. Quanta energia consuma Gemini AI? Lo studio di Google è sorprendente Gemini diventa il motore ‘sotto il cofano’ di Apple Intelligence. Secondo l’intesa, i modelli Gemini costituiranno l’ossatura tecnica delle future funzioni di Apple Intelligence su iPhone, iPad e Mac. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Apple sceglie Google Gemini per potenziare l’IA e Siri
Leggi anche: Google come Apple, IA in cloud proteggendo la privacy. Come funziona Private AI Compute
Apple sceglie Gemini di Google per alimentare i modelli AI dopo gli intoppi di 'Apple Intelligence'; Alphabet vale più di Apple: è l’effetto intelligenza artificiale?.
Apple sceglie il rivale Google per sviluppare la sua IA. Cosa cambierà adesso - La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Apple e Google hanno siglato una collaborazione pluriennale destinata a lasciare il segno. msn.com
Alleanza Apple-Google sull'IA, Gemini potenzierà l'assistente Siri - I due colossi della tecnologia mondiale, storici rivali per i loro sistemi operativi, hanno annunciato una partnership pluriennale che vedrà le funzionalità di IA di prossima generazione di Apple, ... tg24.sky.it
Apple sceglie Google Gemini per potenziare Siri: collaborazione storica nel 2026 - Apple e Google siglano un accordo per integrare l’intelligenza artificiale Gemini di Google nella nuova Siri, potenziando l’assistente vocale e le funzioni di Apple Intelligence in arrivo nel 2026. evosmart.it
Apple sceglie Gemini. Ecco perché Google sta vincendo la sfida consumer dell’Ai 24plus.ilsole24ore.com/art/apple-sceg… x.com
Il regalo tech perfetto Si sceglie dal vivo. Che sia un accessorio Apple, un’idea last minute o un regalo per chi ama la tecnologia, da techScout Pescara trovi tante soluzioni pronte da mettere sotto l’albero. AirTag, AirPods, cover, caricabatterie, accessori e - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.