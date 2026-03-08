Svizzera | il contante è legge La BNS garantisce monete e banconote

Il 8 marzo 2026 alle 20:55, la Svizzera ha approvato una legge che garantisce il contante, confermando il ruolo delle monete e delle banconote come mezzi di pagamento ufficiali. La Banca Nazionale Svizzera ha assicurato il supporto e la sicurezza delle emissioni cartacee, rendendo ufficiale la loro validità nel paese. La modifica rappresenta un passaggio importante nel sistema monetario svizzero.

Il 08 marzo 2026, alle ore 20:55, la Svizzera ha scritto una nuova pagina nella sua storia costituzionale. I cittadini elvetici hanno approvato con oltre il 70 per cento dei voti favorevoli un controprogetto del governo federale che sancisce l’obbligo della Banca centrale di garantire l’approvvigionamento in numerario. Questa decisione storica assicura che monete e banconote rimangano disponibili per banche, uffici e imprese. L’esito elettorale si è consolidato dopo che i cittadini hanno bocciato l’iniziativa popolare il denaro contante è libertà con il 55 per cento dei voti contrari. Mentre i conteggi sono ancora in corso, la vittoria schiacciante del testo governativo segna un punto di svolta nella battaglia tra il vecchio sistema fisico e la crescente ondata del commercio telematico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

