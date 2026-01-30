Suvereto | Turni da 12 ore nell' Rsa Villa degli Etruschi Fp Cgil e Usb | L' azienda non riorganizza il lavoro avanti con la vertenza

Le sigle sindacali Fp Cgil e Usb annunciano che la vertenza sulla Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto non si ferma. I lavoratori continuano a lavorare con turni di 12 ore, perché l’azienda non vuole cambiare l’organizzazione. I sindacalisti chiedono un intervento rapido delle autorità, perché la situazione sta diventando sempre più difficile. La protesta si intensifica e nessuno sembra disposto a cedere.

Il sindacato al fianco dei 43 Oss: "Inaccettabile. Queste prestazioni non sono sostenibili nel tempo" "La nostra vertenza non si ferma. Anzi, sta entrando in una fase ancora più critica e per questo chiediamo il pronto intervento degli organi competenti". Così Fp-Cgil e Usb commentano la decisione della Plancia Srl (gestore dell'rsa Villa degli Etruschi a Suvereto) di non "modificare l'attuale organizzazione dell'orario di lavoro applicata ai 43 Operatori socio sanitari". Al momento, come denunciato più volte dai sindacati, i turni sono organizzati in 12 ore di lavoro (comprensivi di una pausa di 60 minuti interna alla struttura) ciascuno: "Sono prestazioni non sostenibili nel tempo.

