Suvereto | Rsa Villa degli Etruschi sindacati preoccupati | I lavoratori continuano a fare turni da 12 ore Non sono robot

I sindacati hanno espresso preoccupazione sulla situazione dei turni lavorativi alla Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto, segnalando che i dipendenti continuano a svolgere turni di 12 ore. Chiedono un intervento delle istituzioni, della committenza e degli enti di controllo per affrontare questa problematica. La questione ha attirato nuovamente l’attenzione sul funzionamento dell’organizzazione del lavoro nella struttura.

Usb e Fp Cgil seguono con attenzione la vertenza relativa all'organizzazione interna della struttura: "È giunto il momento che le istituzioni intervengano" “È giunto il momento che le istituzioni, la committenza e gli enti di controllo intervengano”. Tornano ad accendersi i riflettori in merito alla vicenda dell’organizzazione del lavoro all’interno della Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto. A lanciare di nuovo l’allarme sono i sindacati Usb Lavoro Privato e Fp Cgil, tramite Simone Selmi e Marta Donato, che tornano a parlare della struttura e di come, da tempo, “denunciamo con forza alla committenza le gravi criticità legate all’introduzione di turni di lavoro di 12 ore per i 43 Operatori socio sanitari”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

