Surf il nuovo sistema di qualificazione per LA2028 nasce tra polemiche
Il nuovo sistema di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel surf ha suscitato polemiche. La World Surf League avrà meno slot a disposizione, mentre l'International Surfing Association guadagna peso. Il presidente dell’ente ha annunciato i cambiamenti, che modificano le modalità di selezione degli atleti per la competizione olimpica. La questione ha acceso confronti tra le diverse organizzazioni coinvolte.
Onde e polemiche: non capitava da molto un tale polverone internazionale nel surf da onda. Motivo? Il nuovo sistema di qualificazione alle Olimpiadi che riduce i posti disponibili per il tour professionistico (privato) della World Surf League e assegna maggior peso agli eventi delle federazioni internazionali. In un ambiente generalmente tranquillo, e dove problemi e dissensi sono limitati, la fiammata delle settimane scorse è stata del tutto inusuale. L’Isa, l’International Surfing Association, ha infatti proposto al Comitato olimpico internazionale e ottenuto l’approvazione del nuovo sistema di accesso ai Giochi: 24 uomini e 24 donne gareggeranno sullo spot di Trestles in California per Los Angeles 2028, ma solo dieci di loro (cinque per genere) si potranno qualificare dal tour Wsl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
