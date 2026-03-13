Il nuovo sistema di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel surf ha suscitato polemiche. La World Surf League avrà meno slot a disposizione, mentre l'International Surfing Association guadagna peso. Il presidente dell’ente ha annunciato i cambiamenti, che modificano le modalità di selezione degli atleti per la competizione olimpica. La questione ha acceso confronti tra le diverse organizzazioni coinvolte.

Onde e polemiche: non capitava da molto un tale polverone internazionale nel surf da onda. Motivo? Il nuovo sistema di qualificazione alle Olimpiadi che riduce i posti disponibili per il tour professionistico (privato) della World Surf League e assegna maggior peso agli eventi delle federazioni internazionali. In un ambiente generalmente tranquillo, e dove problemi e dissensi sono limitati, la fiammata delle settimane scorse è stata del tutto inusuale. L’Isa, l’International Surfing Association, ha infatti proposto al Comitato olimpico internazionale e ottenuto l’approvazione del nuovo sistema di accesso ai Giochi: 24 uomini e 24 donne gareggeranno sullo spot di Trestles in California per Los Angeles 2028, ma solo dieci di loro (cinque per genere) si potranno qualificare dal tour Wsl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Surf, il nuovo sistema di qualificazione per LA2028 nasce tra polemiche

Articoli correlati

Supporti educativi: nasce “Ponti Educativi”, il nuovo sistema di doposcuola inclusivi per minori con fragilità“Ponti Educativi: doposcuola inclusivi per minori con fragilità” è un progetto che coinvolge Rimini e Bellaria Igea Marina e che punta a sostenere...

Dalla crociera all'autodromo, nasce l'asse Ravenna-Imola per un nuovo sistema di accoglienza e promozione turisticaL'obiettivo della sinergia è realizzare un sistema capace di rafforzare l’attrattività del territorio e generare nuove opportunità di sviluppo tra il...