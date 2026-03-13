Nel concorso di ieri del Superenalotto, quattro vincite con cinque punti sono state registrate in Toscana. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda giocatori che hanno centrato la cifra richiesta, portando a quattro le giocate fortunate nella regione. La schedina vincente in Toscana si aggiunge agli altri premi distribuiti nel resto d’Italia.

FIRENZE – La Toscana esulta con il Superenalotto. Nel concorso di ieri (12 marzo), come riporta Agipronews, centrati quattro 5 da 22863,06 euro ciascuno: due a Prato nel Tabacchi in via Zarini, 281; uno a Firenze presso la Cartolibreria-Giocattoli-Tabacchi in via Chiantigiana, 69 R e l’ultimo a Grosseto nell’Edicola Il Semaforo in via Parini. L’ultimo 6 da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma oggi (13 marzo), sale a 133,7 milioni di euro. Infortunio sul lavoro a Castel San Niccolò. 49enne in elicottero a Careggi Indian Wells, polemica tra Medvedev e Draper: “Non ho barato”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Superenalotto, centrati quattro ‘cinque’ in Toscana nell’ultimo concorso

Articoli correlati

Leggi anche: SuperEnalotto: in Campania centrati cinque “5” per un totale di oltre 19mila euro

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 6 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6, né 5+. Centrati cinque 5 da 28mila euroEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 6 febbraio 2026: su Leggo.

Tutto quello che riguarda Superenalotto centrati quattro 'cinque'...

Temi più discussi: Superenalotto estrazione oggi 10 marzo, i numeri: centrati quattro 5 da oltre 46mila euro; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 10 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati quattro 5 da...; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 5 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Vinti sei 5; ??Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 10 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati quattro 5 da...

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 12 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati otto 5 da 22mila euroLotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di giovedì 12 marzo 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i ... msn.com

SuperEnalotto concorso n. 39: a Bari centrato un ‘5+1’ da 653mila euroIl '6' non esce nemmeno nel Concorso numero 39 del SuperEnalotto del 7 marzo ma si festeggiano un '5+1', sei '5' e quattro '4 Stella'. gioconews.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri estratti - facebook.com facebook

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 12 marzo 2026: numeri vincenti e quote x.com