LIVE Italia-Nuova Zelanda 12-5 Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | Zandalasini subito incisiva in avvio di match

Alle ore 20:00 si è svolta la partita tra Italia e Nuova Zelanda valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2026. Durante il match, Zandalasini ha segnato i primi punti e si è resa immediatamente protagonista. A metà primo quarto, Shearer ha messo una tripla, portando il punteggio sul -5. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-7 Cecilia Zandalasini per scuotere le compagne! 10-5 Shearer con la tripla del -5 a metà primo quarto. 10-2 Appoggio di Costanza Verona che rimedia subito allo 02 in lunetta di poco prima. Time-out di coach Hurst. 8-2 Completato il 2+1 dalla giocatrice in forza alla Famila Schio. 7-2 Cecilia Zandalasini col fallo! 5-2 Dalton va fin in fondo per segnare il primo canestro della Nuova Zelanda. 5-0 Tripla di Laura Spreafico sulla sirena dei 24?! Italia subito incisiva in attacco. 2-0 Cubaj col semi-gancio per sbloccare subito il punteggio. S'incomincia. Buon divertimento a tutti e forza Italia!