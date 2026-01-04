minacciava i genitori da un anno giovane ferisce il padre col coltello

Un giovane, che minacciava i genitori da circa un anno, è stato arrestato a Cremona dopo aver ferito il padre con un coltello da cucina. I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno trovato ancora in possesso dell’arma. L’uomo è stato portato in carcere, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’episodio e le eventuali misure di tutela.

Ha ferito il padre con un coltello da cucina ed è stato trovato dai carabinieri ancora con l’arma in mano: arrestato e portato in carcere a Cremona. La vicenda si è svolta la sera di Capodanno, quando alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri del borgo preoccupati dai rumori che arrivavano da un appartamento del caseggiato dove era in atto una furibonda lite, con urla e strepiti. Quando i militari hanno aperto la porta della casa segnalata si sono trovati davanti una scena eloquente: il giovane figlio aveva in mano un coltello e stava minacciando i genitori, con il padre che mostrava ferite sanguinanti alle braccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

