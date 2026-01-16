Parcheggia in piazza Stamira con un pass disabili fake automobilista multato

Un automobilista ha utilizzato un pass disabili falso per parcheggiare in uno stallo riservato in piazza Stamira ad Ancona. Dopo essere stato scoperto, è stato multato dalle autorità competenti. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme sul parcheggio riservato alle persone con disabilità per garantire un’uso corretto degli spazi pubblici.

ANCONA - Aveva parcheggiato nello stallo riservato alle persone con disabilità in piazza Stamira con un pass fake. E' quanto scoperto nelle scorse ore da parte della polizia locale di Ancona. Dalla verifica effettuata dagli agenti il permesso è risultato contraffatto. Il documento sarebbe stato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

