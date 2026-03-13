Sulle strade adesso bisogna accelerare in responsabilità

A un anno dall'avvio della campagna “Mobilità Sicura”, che si concluderà a marzo 2026, si intensificano gli sforzi per responsabilizzare chi utilizza le strade. La campagna ha come scopo dichiarato la riduzione degli incidenti e la promozione di comportamenti di guida più attenti. Le autorità continuano a monitorare i risultati raggiunti nel corso di questo anno.

Marzo 2025-marzo 2026: a un anno esatto da quando ebbe inizio, si conclude la campagna “Mobilità Sicura” con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli incidenti stradali, promuovendo in parallelo una cultura di “guida sicura”. Tre mesi prima, il 14 dicembre 2024, era entrato in vigore il nuovo Codice della strada. Prevenzione massima era la parola chiave dell’iniziativa messa in atto su scala nazionale. A Bergamo, in prima fila ci sono stati l’ACI e la Provincia con un’ampia rete di partner e una bella rosa di Comuni. Vista la stretta normativa scattata anche con il varo del nuovo Codice, era naturale attendersi un deciso miglioramento della situazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

