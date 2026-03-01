Dopo un ciclo di partite difficili, la Recanatese si prepara a disputare nove incontri in un mini-campionato. La squadra cerca di accelerare per ottenere la salvezza diretta, obiettivo ormai complesso. La squadra affronta questa fase con l’intento di dare il massimo in ogni match, consapevole delle sfide che la attendono. La tensione cresce mentre si avvicina il momento decisivo.

Terminato, o quasi, il ciclo delle gare con un elevatissimo livello di difficoltà, inizia oggi per la Recanatese una sorta di mini-campionato, composto da 9 partite, nelle quali dare più del massimo per raggiungere l’obiettivo della salvezza diretta che, allo stato attuale, è complicatissimo. Non che la gara odierna contro l’ UniPomezia sia agevole, tutt’altro, visto anche il percorso recente della matricola laziale, uscita rafforzatissima con gli ultimi colpi di mercato ma è pur sempre una compagine in lotta per evitare i playout e dunque qualche punto debole ce l’avrà senz’altro. Occhio però al cammino in trasferta degli avversari odierni capaci di vincere 4 volte lontano dal terreno amico e rimarchiamo, giusto come promemoria che invece lo score dei giallorossi al "Tubaldi" è sconsolante con appena 2 successi in 12 gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scontro diretto. Recanatese, adesso c’è da accelerare

Il colpo. Recanatese, preso Eleuteri. Scontro diretto col San MarinoSul filo di lana la Recanatese rompe gli indugi e perfeziona il tesseramento, sospiratissimo, di Alessandro Eleuteri.

Cocino ha firmato la rete che vale 3 punti. "Recanatese, a Termoli vinto un scontro diretto. Questi sono i successi che fanno la differenza»Affermare che la vittoria della Recanatese a Termoli sia importante equivarrebbe quasi a sminuirne il significato.

Altri aggiornamenti su Scontro diretto

Discussioni sull' argomento Per uscire dai play out la Recanatese deve capitalizzare i prossimi due turni in casa; Serie D, derby Ancona-Maceratese. Teramo e Ostiamare favorite; Contro l’Ostiamare pronti a giocare la nostra partita; US Recanatese - Unipomezia Virtus Pronostico e confronto quote 01.03.2026.

Ad una settimana dalla finale di Coppa i biancoazzurri portano a casa lo scontro diretto contro gli emiliani - facebook.com facebook

Juve: Kalulu 'a Roma scontro diretto importante, ma ci sono altre gare'. 'Dopo Galatasaray un mix di sensazioni: dispiace per il risultato' #ANSA x.com