Sud Food Labs | a Oliveto Citra i laboratori di cultura d' impresa con Oscar Farinetti

L'imprenditore guida due cicli di incontri rivolti ai giovani del Mezzogiorno nel settore agroalimentare. A Oliveto Citra appuntamento con “Sud Food Labs”, i laboratori di cultura d’impresa dedicati al settore agroalimentare. L’iniziativa, ospitata presso l’aula formazione del Complesso comunale Territorio dei Saperi, si svolge dal 13 marzo al 30 maggio sotto la guida dell’imprenditore Oscar Farinetti. Il progetto è rivolto ai giovani del Mezzogiorno, imprenditori già attivi o aspiranti tali, interessati alla filiera conserviera e al mondo del food. Inserito nella strategia di rigenerazione "Il Borgo dei Fermenti" e finanziato dal PNRR, il percorso formativo mira a fornire competenze teoriche e pratiche attraverso il confronto diretto con il fondatore di Eataly, che condividerà la propria esperienza sulla creazione e gestione d'impresa.🔗 Leggi su Salernotoday.it

