Sud Food Labs Laboratori di cultura d’impresa | il secondo ciclo è in programma a maggio

A maggio si svolgerà il secondo ciclo di Sud Food Labs, i “Laboratori di cultura d’impresa” dedicati al settore food. Il primo ciclo si è concluso con il tutto esaurito, coinvolgendo giovani del Mezzogiorno interessati a sviluppare o avviare un’attività imprenditoriale nel settore alimentare. Gli incontri sono stati condotti da Oscar Farinetti e sono stati accessibili gratuitamente.

Sold out per il primo ciclo di Sud Food Labs, i "Laboratori di cultura d'impresa" guidati da Oscar Farinetti e aperti gratuitamente alla partecipazione di giovani del Mezzogiorno che hanno un'attività di impresa nel mondo del food o che desiderano avviarla.