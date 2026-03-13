Su Sportweek in edicola sabato, si parla della vittoria di Pogacar alle Strade Bianche e della battaglia di Amadio in ciclismo. Inoltre, c’è un’intervista al nuovo ct azzurro di ciclismo, che racconta per la prima volta la sua esperienza con il cancro alla prostata. La rivista presenta anche due chiacchiere con Lewandowski.

All’anagrafe sarebbe Tadej Pogacar, però chiamatelo come volete. Il nuovo Cannibale, scomodando sua Maestà Eddy Merckx. Lo Spietato. Oppure Marziano, però non diteglielo. “Mi fa ridere come soprannome. Sono nato vicino a Lubiana, mica su Marte. Nel ciclismo non esistono superpoteri”. Vero, ma allora come si spiega la folla (mai vista) che l’ha accompagnato nell’impresa (l’ennesima) alla Strade Bianche? Ci abbiamo provato noi: passione Pogacar. È sua la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Arrivando per primo a Piazza del Campo (successo numero quattro in carriera), Tadej Pogacar ha stabilito l’ennesimo record in due anni da dominatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Su Sportweek: Pogacar il marziano di Lubiana, la battaglia di Amadio e due chiacchiere con... Lewandowski

