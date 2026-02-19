Come l' arancio amaro | due chiacchiere con l' autrice Milena Palminteri

Appuntamento oggi, giovedì 19 febbraio alle ore 18, all'Hotel Messenion, per la presentazione del libro "Come l'arancio amaro" di Milena Palminteri.La giornata prevede Teresa Altamore presidente Fidapa sezione Messina. All'evento a cura di Daniela Bonanzinga sarà presente l'autrice.🔗 Leggi su Messinatoday.it

L’autrice di Sex and the City: “Carrie e Big nella realtà? Non sarebbero mai stati insieme”, parola di autriceCandace Bushnell, autrice di Sex and the City, afferma che Carrie e Big nella vita reale non sarebbero mai stati una coppia.

Milena Melchiorre debutta con “Punto a Capo”Milena Melchiorre ha presentato il suo primo album,

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’ITT Ettore Majorana incontra la scrittrice Milena Palminteri; Limoni italiani; Continuano a crescere i prestiti in biblioteca; Sanremo capitale della letteratura sentimentale.

Come l’arancio amaro, in testa alle classifiche, è il romanzo perfetto per questo momento storicoUn esordio dopo anni di lavoro negli archivi notarili e il successo inaspettato: ecco perché il romanzo di Milena Palminteri edito da Bompiani ha conquistato tutti e racconta una storia più che mai ... affaritaliani.it

Come l’arancio amaro il flusso creativo di Milena PalminteriCi sono debutti che aspettano una vita intera: la nostra esistenza creativa a volte non è sincrona con l’anagrafe e le scelte ordinarie, ma quando inizia ad emergere non smette più di fluire e se c’è ... napoli.repubblica.it

Bompiani. . Una grande famiglia siciliana, tre donne e un segreto che non può essere svelato. "Come l'arancio amaro" di Milena Palminteri è uno dei libri più amati in Italia! Acquista subito la tua copia in libreria e online. facebook