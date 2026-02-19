Come l' arancio amaro | due chiacchiere con l' autrice Milena Palminteri
Appuntamento oggi, giovedì 19 febbraio alle ore 18, all'Hotel Messenion, per la presentazione del libro "Come l'arancio amaro" di Milena Palminteri.La giornata prevede Teresa Altamore presidente Fidapa sezione Messina. All'evento a cura di Daniela Bonanzinga sarà presente l'autrice.🔗 Leggi su Messinatoday.it
L'ITT Ettore Majorana incontra la scrittrice Milena Palminteri
Come l’arancio amaro, in testa alle classifiche, è il romanzo perfetto per questo momento storicoUn esordio dopo anni di lavoro negli archivi notarili e il successo inaspettato: ecco perché il romanzo di Milena Palminteri edito da Bompiani ha conquistato tutti e racconta una storia più che mai ... affaritaliani.it
Come l’arancio amaro il flusso creativo di Milena PalminteriCi sono debutti che aspettano una vita intera: la nostra esistenza creativa a volte non è sincrona con l’anagrafe e le scelte ordinarie, ma quando inizia ad emergere non smette più di fluire e se c’è ... napoli.repubblica.it
