Lollobrigida, mamma d’oro a Milano Cortina, ha conquistato la medaglia d’oro nello sci alpinismo, diventando protagonista di una gara molto combattuta contro avversarie più esperte. La vittoria è arrivata grazie alla sua tenacia e a un’ottima strategia di gara, che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. Nel nuovo numero di Sportweek, in edicola sabato, la pattinatrice racconta la sua esperienza di sportiva di donna e madre, offrendo uno sguardo diretto sulla doppia sfida tra carriera e famiglia.

L’Italia sta rastrellando medaglie ogni giorno ai Giochi di Milano Cortina. Soltanto ieri, tra le altre, due ori, quello immenso di Federica Brignone nel SuperG e il secondo di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità, dopo che col primo, si può ben dire, aveva rotto il ghiaccio per sé e per tutta la comitiva azzurra. E con questo la mamma pattinatrice si è meritata, insieme al piccolo Tommaso, la copertina di Sportweek in edicola domani con la Gazzetta dello Sport al prezzo complessivo di 2,50 euro. Al di là delle celebrazioni del momento, la pronipote della celebre Gina ha raccontato al nostro magazine cosa significa per una donna nata e cresciuta lontana dal Nord Italia farsi strada e primeggiare un uno sport invernale come il suo: "Vivo a Ladispoli, praticamente in spiaggia, amo il mare e non mi trasferirei mai al settentrione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lollobrigida, mamma d'oro a Milano Cortina, la coppia dello sci alpinismo e... Mckennie" Tutto su Sportweek

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 portano l’attenzione sullo sci alpinismo, con la Polisportiva Albosaggia protagonista nella provincia di Sondrio.

Francesca Lollobrigida, la mamma più bella d’Italia vola ancora: «Mi ha caricato l’oro di Federica Brignone»Francesca Lollobrigida affronta una sfida intensa nei 5000 metri, un finale emozionante che si conclude con un meritato oro e una chiamata indovinate a chi ... famigliacristiana.it

Lollobrigida, la mamma d’oro culla un nuovo grande sognoL’immagine della sua corsa verso l’area degli spettatori per raggiungere il suo bambino, poco dopo aver vinto la medaglia d’oro (con annesso nuovo record olimpico sulla distanza), resterà nella memori ... avvenire.it

ITALIA vs SLOVACCHIA Hockey su Ghiaccio – Uomini Velocità, grinta e colpi spettacolari sul ghiaccio! Gli Azzurri sfidano la Slovacchia in una partita intensa, dove ogni azione può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina T - facebook.com facebook

Milano-Cortina LIVE: si parte con il curling maschile #SkySport #MilanoCortina2026 x.com