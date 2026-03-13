Studenti in protesta dopo l' incidente a scuola | Attività scolastiche in strutture fatiscenti

Manifestazione di solidarietà dopo il crollo del montacarichi che ha ferito una studentessa. Fratture e 30 giorni di prognosi per la giovane. La sicurezza nelle scuole al centro delle polemiche L'incidente, avvenuto giovedì intorno alle 11:00, ha visto una studentessa minorenne precipitare dal primo piano dopo che la base in compensato di un vecchio montacarichi ha ceduto sotto il suo peso. La giovane, che stava utilizzando lo spogliatoio dopo le attività di laboratorio, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale Perrino, dove è tuttora ricoverata nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 30 giorni per multiple fratture. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Aule fatiscenti, programmi obsoleti, studenti fragili: cosa succede alla scuola italiana? Parla la professoressa Marina Boscaino: «La scuola è stata trasformata in un’azienda, ma la colpa non è solo degli insegnanti»È tra i protagonisti del docufilm D’Istruzione Pubblica – un viaggio d’inchiesta realizzato dai registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, tra aule,...

Alunni in protesta per condizioni scolastiche precarie: il ricorso alla mobilitazione dopo mesi di segnalazioni ignorateCentinaia di studenti del liceo Newton Pertini di Padova hanno deciso di non frequentare le lezioni il 29 gennaio, scegliendo di rimanere fuori dalle...

Tutti gli aggiornamenti su Studenti in protesta dopo l'incidente a...

Temi più discussi: Dopo la protesta degli studenti borse di studio, 18 milioni di euro; Lezioni tra topi e spazi fatiscenti, sciopero a scuola: Questo non è diritto allo studio; Scuola e università di pace: gli studenti contro la guerra; No alla leva militare in Germania, a Bari la protesta degli studenti: brucia carro armato in cartone.

Dopo la protesta degli studenti borse di studio, 18 milioni di euroMartedì 24 febbraio, l’Unione degli universitari di Padova, Verona e Venezia e la Rete degli studenti medi del Veneto erano arrivati a mobilitarsi davanti a Palazzo Ferro Fini, dove si stava svolgendo ... difesapopolo.it

Liceo Alberti, fumata bianca dopo la protesta: tutti in classe il 12 marzoCittà Metropolitana ha garantito il rinnovo della Scia antincendio che consentirà il ritorno alle lezioni in presenza ai circa mille studenti ... rainews.it

"Andiamo via, abbiamo un esame di Stato da preparare. Questa è propaganda per il sì". Così studentesse e studenti di alcuni licei di Napoli, l'11 marzo 2026, lasciando la Biblioteca storica di Castel Capuano, mentre si stava svolgendo quella che era stata def - facebook.com facebook

"8 marzo tutto l'anno": a Cagliari studenti a confronto su rispetto e affettività x.com