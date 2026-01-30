Alunni in protesta per condizioni scolastiche precarie | il ricorso alla mobilitazione dopo mesi di segnalazioni ignorate

Centinaia di studenti del liceo Newton Pertini di Padova hanno deciso di non frequentare le lezioni il 29 gennaio, scegliendo di rimanere fuori dalle aule per protestare contro condizioni scolastiche ormai insostenibili. L'azione collettiva è stata scatenata dall'ennesimo allagamento del plesso scolastico, avvenuto mercoledì precedente, che ha reso inaccessibili gli ingressi principali e ha costretto molti ragazzi a superare i cancelli a piedi nudi o con le scarpe bagnate fino alla caviglia. La protesta, organizzata autonomamente dagli studenti con il sostegno dei rappresentanti d'istituto, ha coinvolto un numero stimato tra 500 e 1000 persone su un totale di oltre 2100 iscritti, con un'affluenza massiccia che ha reso visibile la crescente insoddisfazione tra la comunità scolastica.

