Studenti esclusi dall’Isis Valceresio | Limiti strutturali degli edifici

Cinquant studenti sono stati esclusi dall’Istituto superiore Valceresio di Bisuschio a causa di limiti strutturali degli edifici. La scuola ha comunicato che alcuni ambienti non erano idonei per garantire le condizioni di sicurezza necessarie. La decisione di escludere gli studenti è stata presa in seguito ai controlli effettuati sugli edifici scolastici. La situazione riguarda specificamente la struttura dell’istituto e i suoi spazi.

La vicenda dei cinquanta studenti rimasti esclusi dall’Istituto superiore Valceresio di Bisuschio si sposta sul piano istituzionale e diventa oggetto di confronto diretto a Villa Recalcati, dove ieri mattina il presidente della Provincia Marco Magrini e il vicepresidente Giacomo Iametti hanno convocato una conferenza stampa per rispondere alle accuse di mancata programmazione sollevate dal consigliere provinciale e sindaco di Besano Leslie Mulas. Un intervento nel quale i vertici dell’ente hanno rivendicato il lavoro svolto e richiamato la necessità di un confronto continuo tra istituzioni. "Dire che la Provincia non lavora mi sento offeso dal punto di vista istituzionale – ha dichiarato Magrini –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studenti esclusi dall’Isis Valceresio: "Limiti strutturali degli edifici" Articoli correlati L’Unione degli Studenti lancia una campagna nazionale: “Il diritto allo studio viene continuamente svuotato, siamo stanchi di aspettare che qualcuno dall’alto si accorga dei problemi strutturali della scuola pubblica”L’Unione degli Studenti avvia una campagna contro le carenze della scuola, denunciando che il sistema attuale “riproduce le differenze sociali invece... Verifica sugli edifici scolastici provinciali: "Non sono emerse criticità o danni strutturali"A seguito della seconda scossa di terremoto registrata questa mattina, i tecnici della Provincia hanno effettuato immediati sopralluoghi nelle... Tutti gli aggiornamenti su Isis Valceresio Temi più discussi: Cinquanta studenti esclusi dall'Isis Valceresio; Studenti esclusi dall’Isis Valceresio: Limiti strutturali degli edifici; 50 studenti senza posto all’ISIS Valceresio: Mulas attacca la Provincia di Varese; ISIS Valceresio, scoppia il caso iscrizioni: 50 studenti esclusi. Mulas accusa: Incuranza della Provincia. ISIS Valceresio, scoppia il caso iscrizioni: 50 studenti esclusi. Mulas accusa: Incuranza della ProvinciaBESANO, 10 marzo 2026 – La questione delle iscrizioni scolastiche si trasforma in un caso politico. Sono circa 50 i ragazzi del territorio della Valceresio che, ad oggi, si sono visti negare l'accesso ... varese7press.it Scuole superiori, la Provincia respinge le accuse: «Nessuna mancanza di programmazione, parlano i numeri»Il caso degli studenti esclusi dall’Isis Valceresio accende il dibattito politico: il consigliere Mulas accusa l’ente di aver ignorato la proposta di una sede distaccata a Besano, mentre il presidente ... varesenews.it Il caso degli studenti esclusi dall’Isis Valceresio accende il dibattito politico: il consigliere Mulas accusa l’ente di aver ignorato la proposta di una sede distaccata a Besano, mentre il presidente Magrini e il vice Iametti replicano parlando di inesattezze elettorali - facebook.com facebook Arrivano segnalazioni da ogni angolo della Provincia di Varese. L’ultima denuncia dall’Isis Valceresio, dove è stato negato l’accesso alla classe prima a 50 ragazzi del territorio. x.com